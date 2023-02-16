В середу, 15 лютого у Брагінському районі Республіки Білорусь неподалік українського кордону провалилися під кригу та загинули двоє військовослужбовців прикордонної служби, повідомила Гомельська прикордонна група.

Як йдеться в повідомленні, прикордонний патруль у складі лейтенанта, сержанта-контрактника та військового строкової служби виконував завдання з перевірки режиму державного кордону. Маршрут проходив у районі заплаву Дніпра. Коли сержант-контрактник провалився під кригу, офіцер спробував його врятувати, а іншого військовослужбовця відправив на сушу.

Однак, як зазначили у прикордонній групі, крига не витримала ваги двох озброєних чоловіків, і обидва потонули.

Вік та імена загиблих прикордонників не повідомляють.