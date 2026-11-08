Організація визначилась з цілями на наступні три роки

Упродовж 7–8 листопада у Львові пройшов XVII Крайовий пластовий з’їзд, в якому взяли участь 260 представників «Пласту» з різних регіонів України, повідомляє пресслужба Львівської міськради. Серед іншого, на з’їзді обрали нове керівництво організації.

Організаторка Крайового з’їзду Надія Осташевська розповіла, що з’їзд, що раніше традиційно відбувався в Києві, вже вдруге прийняв Львів – місто обирають з міркувань безпеки.

Керівництво в «Пласті» обирають на три роки. На цьогорічному Крайовому з’їзді новим головою організації обрали Андрія Лузана, а головою наглядової ради – Уляну Кульчицьку, повідомив народний депутат і пластун Роман Лозинський на своїй фейсбук-сторінці. Вони замінили на посадах Ксенію Дремлюженко та Станіслава Андрійчука, які очолювали провід і координували роботу організації впродовж попередніх трьох років.

Андрій Лузан – пластун, громадський діяч, фахівець із комунікацій та маркетингу, колишній очільник київського осередку «Пласту», організатор молодіжних і волонтерських ініціатив.

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Андрій Лузан очолив організацію (фото з фейсбук-сторінки Андрія Лузана)

Уляна Кульчицька – HR-директорка Українського католицького університету, членкиня наглядових рад організацій «Пласт», «БУР» та «Українська освітня платформа». Має понад 20 років досвіду в сфері управління персоналом, зокрема в міжнародних компаніях.

Наглядову раду Пласту очолила її членкиня Уляна Кульчицька (фото УКУ)

Під час Крайового пластового з’їзду учасники також заслухали звіти керівних органів і комісій, розглянули зміни до Статуту Пласту та визначили завдання організації на наступні три роки.

Додамо, що 25 жовтня відбувся загальний пластовий збір львівської станиці, де керівницею місцевого осередку обрали Катерину Кінах.