Зараз ділянка на вул. Суботівській – Блажкевич вільна від забудови

У мікрорайоні Левандівка у Львові готують до продажу земельну ділянку, на якій планують побудувати однорівнений паркінг, що забезпечуватиме потреби мешканців прилеглих вулиць. Відповідні містобудівні умови та обмеження затвердило управління архітектури та урбаністики 14 грудня.

Йдеться про земельну ділянку площею 0,37 га на вул. Суботівській – Блажкевич у Львові, що перебуває в комунальній власності та належить до земель промисловості, транспорту та зв’язку. Ділянка призначена для розміщення та експлуатації будівель промисловості.

Як пояснив під час засідання виконавчого комітету 12 грудня головний архітектор Львова Антон Коломєйцев, цю ділянку планують продати на аукціоні. При цьому, покупець, відповідно до затверджених МУО, має облаштувати там однорівневий паркінг для забезпечення потреб району.

Згідно з затвердженими МУО, висота нових будівель на цій ділянці не має перевищувати 4 м, а площа забудови – 40%.