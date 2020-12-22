Для порятунку 8-річного хлопчика потрібні дорогі ліки. Варість однієї ампули - 15 тис. грн

У реанімації львівської обласної дитячої лікарні ОХМАТДИТ перебуває 8-річний Дмитрик з Дрогобича, у якого діагностували менінгоенцефаліт і грибковий сепсис. Хлопчику терміново потрібні ліки, яких у Львові нема. Медпрепарат знайшли у Дніпрі, він має прибути до Львова у четвер, 24 грудня, але до цього часу треба зібрати 180 тис. грн, бо у родини хлопчика таких грошей нема.

Директорка БФ «Крила надії» Наталія Ліпська просить долучитись до збору коштів усіх небайдужих громадян, аби за два дні зібрати потрібну суму і врятувати маленького пацієнта.

«Аби побороти грибковий сепсис потрібний препарат "КАНСІДАС". У Львові його нема. Ми знайшли його у Дніпрі. До Львова медпрепарат доставлять у четвер, але до цього потрібно зібрати 180 тис. грн. Препарат дуже дорогий, одна ампула коштує 15 тис. грн. Але лише він може допомогти дитині», – розповіла ZAXID.NET Наталія Ліпська.

Дмитрик, як повідомила Наталія Ліпська, 1 січня святкуватиме день народження. Йому виповниться 9 років. Найбільша його мрія і батьків – якнайшвидше одужати і повернутися додому.

Усі, хто хоче допомогти хлопчику одужати, можуть підключитися до збору коштів.

Реквізити для допомоги:

5169330519980178 - карта Приватбанк

IBAN UA733052990000026005041005761 код ЄДРПОУ 35620901 - для переказу з інших банків

для переказів з-за кордону:

Призначення платежу: Реанімація СОС