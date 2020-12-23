Кошти на дорогий медпрепарат для 8-річного хлопчика зібрано. У четвер ліки будуть у Львові

За добу для 8-річного хлопчика, що перебуває в реанімації львівської обласної дитячої лікарні ОХМАТДИТ, пожертвували понад 274 тис. грн. Це майже на 100 тис. грн більше, ніж вартість ліків, які конче потрібні хлопчику і коштують 180 тис. грн. У четвер, 24 грудня, медпрепат з Дніпра доставлять до Львова, в реанімацію ОХМАТДИТу.

Збір коштів для Дмитрика закрито, повідомила директорка благодійного фонду «Крила надії» Наталія Ліпська.

«Залишки коштів будуть зберігатися за Дмитриком, поки він перебуватиме в реанімації. Якщо йому більше не знадобляться дороговартісні ліки, то ці гроші будуть використані на потреби дітей, що опиняться в реанімації у дитячій лікарні на вул. П. Орлика, обласній дитячій лікарні ОХМАТДИТ чи Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі», – каже Наталія Ліпська.

До збору коштів для Дмитрика активно підключилися і читачі ZAXID.NET. Вони і самі перераховували гроші на рахунок благодійного фонду, і активно поширювали інформацію про збір коштів (понад 1700 поширень лише у Facebook).

Нагадаємо, 23 грудня БФ «Крила надії» оголосив терміновий збір коштів для 8-річного хлопчика, у якого діагностували менінгоенцефаліт і грибковий сепсис. Йому терміново потрібний медпрепарат «Кансідас», якого у Львові нема. Ліки вартістю 180 тис. грн знайшли у Дніпрі, їх мають доставити до Львова у четвер, 24 грудня.