Окупаційна влада так званої «ЛНР» підготувала для вчителів на 1 вересня методичку з рекомендаціями. У рекомендаціях є детальний план проведення уроку «Моя історія» зібрано пропагандистську інформацію РФ.

«Методичка містить детальний план проведення уроку та увібрала в себе всі наративи російської пропаганди про історію України. Він практично дослівно повторює пропагандистські виступи російських телевізійних ідеологів: Україну створив Ленін, української мови не існує, всі українські герої – злочинці, Україну має бути знищено», – розповіли в ГУР.

Рекомендації провести в «ЛНР» 1 вересня урок «Моя історія» видали 19 серпня

У Головному управління розвідки Міноборони проаналізували деякі цитати з методички. Зазначається, що окрім пропаганди, в ній є багато неточностей.

Інформація з методички: «Захід, що відчуває себе світовою геополітичною периферією, прагне підірвати єдність і стабільність «Серцевинної Землі» – Росії, понад 80% її громадян належать до одного триєдиного народу – це росіяни (великороси), українці (малороси) та білоруси, – східні слов'яни, спадкоємці Древньої хрещеною у Херсонесі князем Володимиром», – зазначено у методичці.

Спростування: хрещення Русі відбулось в Києві. В Херсонесі хрестили самого Володимира.

Інформація з методички: «Стародавній Русі, Російській імперії та сучасній Росії була уготована доля стати спадкоємицею великої Візантії, яка колись була центром всього цивілізованого світу, мала найбільшу культуру і глибоку релігійну традицію».

«Виникли центри ранньої російської державності: північний – у Старій Ладозі та майбутньому Новгороді, а згодом і південний – у майбутньому Києві».

Спростування: ці два російські міста молодші за Київ.

Структурний план уроку «Моя історія»

Інформація з методички: «Грушевський почав конструювати український історичний міф, що обертався навколо Галичини, і видавати українською мовою газету для кожного випуску якої винаходив кілька нових «українських» слів».

«Більшовики вирішили створити свою Україну, але на комуністичний лад. Так виникла «Україна імені Володимира Ілліча Леніна»… Українська мова нав'язувалась людям насильно».

Спростування: радянська влада продовжувала політику російської імперії та цілеспрямовано звужувала використання української мови.

У розвідці зазначили, що одним з головних завдань після деокупації захоплених територій України буде відновлення цивілізованої системи освіти.