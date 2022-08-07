На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни мотивують приводити дітей навчатися за російськими програмами у фейкових школах, за це батьки отримуватимуть винагороду в російських рублях. Тих, хто відмовиться обіцяють переслідувати, повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

«Окупанти обіцяють, що ті батьки, які поведуть дітей у російські школи, будуть отримувати винагороду. В рублях, звісно. А тих, хто відмовиться, – будуть переслідувати аж до арешту», – написав він у Facebook.

За його словами, в університети взагалі запрошують на безплатне навчання без іспитів.

«Скоро на вулицях будуть за руки хапати та дипломи роздавати, аби тільки гарну картинку зняти. Бо поки – нічого не вдається», – зазначив Хлань.

На початку серпня у Каланчацькій громаді на Херсонщині російські окупанти викрали директорку Гаврилівської школи Тетяну Ткаченко. За словами першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського, на директорів шкіл по всій області чинять колосальний тиск, тому що переважна більшість педагогів відмовляється співпрацювати з окупантами та перебудовувати роботу навчальних закладів під російську програму, зазначає «Зміна».

Також нагадаємо, що раніше окупанти в Запорізькій області погрожували забирати дітей у батьків, якщо ті відмовляться віддати їх у школи з російською програмою навчання.