Попри всі намагання російських окупантів та їх прихильників на окупованій території Луганщини провести так званий «референдум» про приєднання квазіреспубліки до Росії в короткостроковій перспективі не відбудеться. Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, причиною є відмінна робота українських партизанів, які значно активізувалися останнім часом.

«Значно активізувалось українське підпілля, завдяки якому ЗСУ влучно знищують російські склади та бази орків. Через це в окупантів навіть немає варіантів де зберігати бюлетені, щоб вони не перетворились на попіл», – йдеться в повідомленні.

Голова Луганської ОВА також розповів, що тимчасово окуповані території всіяні проукраїнськими листівками з «привітами». Голова ОВА зазначив, що в «адміністрації глави т.зв. «ЛНР» проходять постійні наради за участі росіян, які істерично вимагають від своїх поплічників навести лад в «республіці».

«Однак, всі пошукові заходи псевдоправоохоронців із виявлення сміливців, які під носом орків нагадують про те, що Луганщина – це Україна і проти окупації, не увінчалися успіхом. Тому, окупаційна влада вимушена відтермінувати проведення «референдуму» на невизначений строк через нестабільну безпекову ситуацію», – додав Гайдай.

Нагадаємо, в окупованому селищі Приазовське Мелітопольського району Запорізької області партизани підірвали штаб російських загарбників, у якому вони готували «референдум» про приєднання регіону до Росії.