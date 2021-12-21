Поліцейські затримали учасницю незаконних збройних формувань так званої «ЛНР» у Луганській області. Вона приїхала на територію, яку контролює український уряд, щоб оформити українську пенсію.

«Під час перевірки документів громадян на блокпосту поблизу с. Новоахтирка виявили 59-річну мешканку м. Хрустальний (кол. Красний Луч), яка протягом двох років проходила службу у військах бойовиків “ЛНР”. На вільну територію України жінка приїхала для оформлення банківської карти для отримання пенсії», – повідомила у вівторок, 21 грудня, поліція Луганської області.

За словами жінки, вона восени 2014 року вступила до незаконного збройного формування, де проходила службу на посаді фельдшера зенітного дивізіону, що розташовувався у Хрустальному. Їй присвоїли «військове звання» старшого сержанта. Як медпрацівниця, вона періодично їздила на військовий полігон в Бугаївці Перевальського району для участі у стрільбах, де стежила за дотриманням санітарного режиму, перевіряла якість харчування та навчала бойовиків наданню першої медичної допомоги.

За свою діяльність затримана отримувала зарплату у 19500 російських рублів (трохи більш як 7 тис. грн).

У травні 2016 року жінка покинула незаконні збройні формування у зв’язку з хворобою.

Їй повідомили про підозру у створенні непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань.