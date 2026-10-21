Військовослужбовця затримали після передачі грошей

На Львівщині затримали військовослужбовця, який пропонував хабар 2 тис. доларів за уникнення відправлення до батальйону резерву після самовільного залишення частини.

Як повідомили у середу, 21 жовтня, у спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону, 44-річного військовослужбовця призвали на військову службу в жовтні 2024 року та призначили курсантом зведеної навчальної роти 3-го навчального батальйону школи індивідуальної підготовки військової частини.

Приблизно через два місяці він вчинив СЗЧ. 15 грудня 2024 року його відсутність виявили під час вечірньої перевірки особового складу. Після цього військового розшукували.

«5 жовтня 2026 року його знайшли та доставили до Львівського зонального відділу Військової служби правопорядку. Там, усвідомлюючи, що його можуть направити до батальйону резерву, військовослужбовець запропонував начальнику відділення розшукової роботи 2 тисячі доларів США за те, щоб його не відправляли до батальйону та відпустили. Він пояснив, що гроші йому передадуть невідомі особи», – йдеться в повідомленні спецпрокуратури.

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7 жовтня він передав посадовцю обумовлену суму, після чого його затримали.

Затриманому оголосили підозру надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 ККУ). Окремо слідчі дадуть правову оцінку його діям щодо самовільного залишення місця служби.