Рятувальники витягнули тіло загиблого чоловіка

У суботу, 15 лютого, у місті Ходорів на Львівщині 67-річний чоловік впав у криницю і загинув. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

«Близько 12:26 в місті Ходорів (Ходорівська ТГ Стрийського району) на вул. Тернопільській місцевий мешканець 1957 року народження загинув внаслідок падіння в криницю», – йдеться в повідомленні.

Рятувальники за допомогою мотузки та драбини-палки витягнули тіло загиблого чоловіка з криниці. Обставини події встановлюють.