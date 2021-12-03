Налипання мокрого снігу спричинило перебої з електропостачанням

У п’ятницю вранці, 3 грудня, через негоду на Львівщині знеструмлені понад 200 населених пунктів.

За інформацією «Львівобленерго», станом на 9:00 п'ятниці внаслідок негоди знеструмлені 49 ліній електропередачі напругою 6-10 кВ повністю та 12 частково. У результаті без світла залишаються 121 населений пункт повністю та 92 частково.

Зокрема, знеструмлені лінії електропередач у:

• Карпатському РЕМ (Старосамбірська, Самбірська, Турківська частина),

• Південному РЕМ (Сколівська, Стрийська, Бориславська, Дрогобицька частина),

• Центральному РЕМ (Пустомитівська, Миколаївська, Перемишлянська, Жидачівська частина),

• Західному РЕМ (Яворівська частина),

• Північному РЕМ (Кам’янка-Бузька частина),

• Східному РЕМ (Бродівська частина).

Відновлюють електропостачання понад 200 працівників «Львівобленерго» у складі 67 бригад, задіяли 100 одиниць техніки.

За прогнозами синоптиків, у першій половині дня 3 грудня на Львівщині очікують значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Подекуди налипання мокрого снігу, хуртовини. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7 – 12 м/с. Температура в області впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла. У Львові прогнозують від 1° морозу до 1° тепла.

4-5 грудня нічна температура на Львівщині опуститься до 4-9° морозу. Через погіршення погоди на Львівщині оголошено помаранчевий рівень небезпеки.