Активісти заблокували приватну сміттєсортувальну станцію біля Дрогобича

Місцеві активісти блокують заїзд на територію сортувальної станції вже третій день

На території села Рихтичі, що розташоване біля Дрогобича, місцеві активісти вже третій день блокують завезення сміття на територію приватної сортувальної лінії, що на вул. Гайдамацькій, 25. Як повідомила у коментарі ZAXID.NET депутатка Львівської обласної ради Ольга Грицик, місцеві жителі вважають, що на цій території облаштували несанкціоноване сміттєзвалище.

«Ця земля –промислова, і належить селу Рихтичі, і сільський голова не давав згоди на облаштування там сортувальної лінії чи іншої сміттєвої діяльності. Приватна фірма зайшла сюди у лютому 2017 року, і з того часу туди активно звозять сміття», - розповіла Ольга Грицик.

Місцеві активісти уже третій день не пускають на територію сортувальної станції сміттєвози

Мова йде про ТзОВ «Дрогобич-Еко-Ресурс», який з лютого 2017 року веде діяльність за адресою вул. Гайдамацька, 25. Згідно даних платформи Youcontrol, основний вид діяльності цієї фірми, власником якої є Володимир Хомов, є збирання безпечних відходів.

За словами Ольги Грицик, заїзд сміттєвозів на територію сортувальної станції блокують жителі села Рихтичі. Вони вимагають припинити вивезення відходів на територію села.

«Неподалік від цієї ділянки розташовані помешкання селян, і місцеві жителі скаржаться на сильний сморід», - зазначила обласна депутатка.

ZAXID.NET вдалось поспілкуватись з кількома активістами, що блокують приватну сортувальну лінію у Рихтичах, проте вони відмовились називати свої імена. Активісти у телефонній розмові повідомили, що блокуватимуть ділянку, поки там не згорне діяльність ТзОВ «Дрогобич-Еко-Ресурс».

Ольга Грицик також повідомила, що місцеві активісти Рихтичів звернулися до депутатів Львівської обласної ради та Дрогобицької РДА з вимогою навести лад на Гайдамацькій, 25.

Керівник КП «Комбінат міського господарства» Андрій Янів розповів ZAXID.NET, що комбінат має діючу угоду з «Дрогобич-Еко-Ресурсом», проте зараз сміття з міста туди не вивозять. За його словами, цією угодою Дрогобич користується лише в екстрених ситуаціях.

З представниками ТзОВ «Дрогобич-Еко-Ресурс» ZAXID.NET зв’язатися не вдалося.

Додамо, що у Дрогобицькому районі більше двох місяців триває блокування сміттєзвалища у селі Брониця. Як повідомляв раніше ZAXID.NET міський голова Дрогобича Тарас Кучма, блокування розпочалось після того, як там почали проводити протиаварійні роботи.

«Це сміттєзвалище вже 30 років у жахливому стані, і всі були задоволені. Як тільки Дрогобицька міська рада почала наводити там лад – ми зробили доступ пожежних машин, почали укріплювати сміття, щоб не було зсувів, запланували рекультивацію та встановлення камер спостереження, – одразу в'їзд до звалища почали блокувати і наше місто уже майже два місяці у сміттєвому колапсі», – зазначав Тарас Кучма.