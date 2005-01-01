На Львівщині облаштовують перший полігон ТПВ з відеоспостереженням і вагами

Стихійне сміттєзвалище міста Миколаєва, що на Львівщині, перетворюють на перший в області впорядкований полігон ТПВ. На території чотирьох гектарів до 2022 року планують захоронити близько 250 тис. тонн сміття - по 50 тис. тонн щороку.

Сміттєзвалище Миколаєва розташоване в урочищі «Гроби» на території колишнього піщаного кар’єру. Відходи сюди завозять ще з 70-х років минулого століття. Раніше на сміттєзвалищі намагались навести лад, проте через брак коштів та знань у сфері поводження з ТПВ справу жодного разу не довели до кінця. Торік міське комунальне підприємство Миколаєва «Житлово-комунальне управління» підписало угоду із ТзОВ «Інвестиційна фірма «Екотех», згідно якої інвестору дозволяють протягом п’яти років користуватись сміттєзвалищем. Натомість він має облаштувати інфраструктуру полігону і впорядкувати його згідно екологічних норм.

Сміттєзвалище в урочищі «Гроби» експлуатується з часів СРСР

Як розповідає керівник інвестиційної компанії «Екотех» Сергій Терещук, зараз на сміттєзвалищі облаштували відеонагляд, провели струм, збудували під’їзди для сміттєвозів. На в’їзді до сміттєзвалища встановили ваги, аби вести облік завезених відходів.

«Ми також встановили моніторингові колодці, аби вести контроль над підземними водами. Коли полігон буде повністю сформований, то відходи накриють спеціальною плівкою», - розповідає Сергій Терещук.

Усередньому зі Львова та Миколаївського району на сміттєзвалище завозять 80-90 тонн сміття на добу. Згідно домовленості інвестора з комунальним підприємством, на полігон можна завозити у місяць не більше 3,6 тис. тонн ТПВ.

Завезені відходи втрамбовує спеціальна техніка, а потім їх перешаровують сумішшю із глини, землі та піску, яку постачають із піщаного кар’єру, що розташований поруч. Цю технологію на полігоні використовують з листопада 2017 року. За словами Сергія Терещука, подібне поводження зі сміттям практикується в Європі та США, і відповідає міжнародним екологічним нормам. У червні цього року інвестор також планує запустити на сміттєзвалищі лінію для сортування відходів.

За захоронення львівського сміття, за даними секретарки міської ради Ірини Кобрин, минулого року у міський бюджет Миколаєва надійшло два транші по 590 тис.грн.

Голова Громадської ради при Миколаївській районній адміністрації Олег Держило пригадує, що раніше сміттєзвалище Миколаєва через екологічну небезпеку хотіли закрити.

«Сюди раніше навіть вже не могли машини зі сміттям заїхали. Ми стояли на межі закриття сміттєзвалища, і довелося би витрачати кошти, аби вивозити відходи в інше місце», - каже він.

Сьогодні питання про закриття сміттєзвалища вже не стоїть, проте минулого року Держекоінспекція двічі фіксувала порушення експлуатації цього полігону.

«Востаннє ми проводили повторну перевірку на виконання приписів у грудні. Тоді частину з приписів вони виконали, а частину – ні. Довелося притягнути ЖКУ до адміністративного покарання у вигляді штрафу», - зазначив ZAXID.NET начальник екоінспекції у Львівській області Микола Маланич.

Зокрема, порушення стосувались відсутності паспортів видалення відходів та роздільного збирання сміття у Миколаєві.

Зазначимо, що угоду Миколаївське комунальне підприємство із «Екотехом» підписало ще весною 2017 року. Згодом міські депутати визнали цей документ недійсним, оскільки, на їхню думку, при підписанні угоди не враховувалася думка частини громади, яка була налаштована проти цього проекту. «Екотех» оскаржив відповідну ухвалу Миколаєва у суді та виграв цю справу. Після цього депутат районної ради Миколаєва Володимир Паньків подав апеляцію. Апеляційний суд її розглянув і прийшов до висновку, що рішення суду першої інстанції права депутата Паньківа не порушив.

Додамо, що Львівська ОДА обрала Миколаївський район, як один із трьох, де інвестори мали би будувати сміттєпереробні заводи. Зокрема, такий завод мали би звести на території «Сірки».

Фото Павла Паламарчука/ZAXID.NET