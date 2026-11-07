Трьох дівчат госпіталізували після аварії

В суботу, 7 листопада, на вул. Сагайдачного в селищі Шкло автомобіль ВАЗ-2101 виїхав на тротуар і збив трьох 15-річних дівчат. Про це повідомляє поліція Львівської області.

Аварія трапилась близько 19:50. Як попередньо встановили правоохоронці, автівкою керував 66-річний житель Новояворівська. Він виїхав на тротуар, де збив неповнолітніх пішоходок.

«Внаслідок ДТП дівчата отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні. Їх діагнози уточнюються», – повідомили в поліції.

Місце аварії в селищі Шкло (фото поліції)

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Місце аварії в селищі Шкло (фото поліції)

На місці події працює слідчо-оперативна група Яворівського районного відділу поліції, слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини. Правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди. Невдовзі події нададуть правову кваліфікацію.