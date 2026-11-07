На Львівщині автомобіль збив трьох 15-річних дівчат на тротуарі
ДТП сталась в селищі Шкло на Яворівщині
В суботу, 7 листопада, на вул. Сагайдачного в селищі Шкло автомобіль ВАЗ-2101 виїхав на тротуар і збив трьох 15-річних дівчат. Про це повідомляє поліція Львівської області.
Аварія трапилась близько 19:50. Як попередньо встановили правоохоронці, автівкою керував 66-річний житель Новояворівська. Він виїхав на тротуар, де збив неповнолітніх пішоходок.
«Внаслідок ДТП дівчата отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні. Їх діагнози уточнюються», – повідомили в поліції.
Місце аварії в селищі Шкло (фото поліції)Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Місце аварії в селищі Шкло (фото поліції)
На місці події працює слідчо-оперативна група Яворівського районного відділу поліції, слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини. Правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди. Невдовзі події нададуть правову кваліфікацію.