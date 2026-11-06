У Львові сталась ДТП на Гайдамацькій

У Львові у п’ятницю ввечері, 6 листопада, на вул. Гайдамацькій сталася ДТП за участю трамвая №2, автобуса №48 та двох легкових автомобілів. Унаслідок зіткнення травмувалися четверо людей, їх госпіталізували. Про аварію повідомила Львівська міська рада. За попередньою інформацією, легкові автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень.

У Львові на вул. Гайдамацькій зіткнулися трамвай, автобус та два автомобілі / Фото Львівмедіа

Спершу повідомляли про кількох постраждалих, однак згодом стало відомо, що внаслідок ДТП травмувалися четверо людей. Усіх їх доправили до лікарні.

Як видно з оприлюднених очевидцями фото й відео, у ДТП зіткнулись п’ятисекційний трамвай «Електрон», два легкові автомобілі і міський автобус.

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У Львові на вул. Гайдамацькій зіткнулися трамвай, автобус та два автомобілі / Фото Львівмедіа

Через аварію рух на вул. Гайдамацькій залишається суттєво ускладненим, проїзд на місці ДТП практично неможливий.

Наразі причини та обставини ДТП встановлюють правоохоронці. Інформації про те, що саме спричинило зіткнення кількох транспортних засобів, поки немає.