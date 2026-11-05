Після ДТП водій визнав провину

У Дрогобичі суд виніс вирок 37-річному водієві BMW, який у серпні збив на смерть 76-річного пішохода. Чоловіка засудили до п’яти років ув’язнення, однак звільнили від відбування покарання з дворічним іспитовим строком. Також суд не позбавив його права керувати автомобілем. Про це йдеться у вироку, оприлюдненому в листопаді в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Що відомо про обставини ДТП?

Смертельна аварія сталася 24 серпня на вулиці Бориславській у Дрогобичі. За інформацією поліції Львівщини, 37-річний водій BMW 320D збив 76-річного місцевого мешканця. Від отриманих травм чоловік помер у кареті швидкої допомоги. Як встановив суд, водій їхав у напрямку Борислава зі швидкістю 95–99 км/год, хоча в межах населеного пункту діє обмеження швидкості. Коли пішохід переходив дорогу, водій вчасно не загальмував і збив його.

Обвинувачений повністю визнав провину. У суді він пояснив, що поспішав до матері, якій була потрібна невідкладна медична допомога, а пішохода не помітив через інший автомобіль. «Не побачив його, оскільки перед ним проїхав автомобіль з вул. Горішня Брама, а він спішив, оскільки його мати потребувала невідкладної медичної допомоги», – зазначено у вироку. За словами чоловіка, після аварії він одразу викликав швидку допомогу.

Суд не позбавив водія права керувати автомобілем

Під час розгляду справи суд врахував, що водій частково відшкодував родині загиблого завдану шкоду. Потерпілі підтвердили отримання компенсації моральної шкоди. Решту відшкодування, а також витрати на поховання та встановлення пам’ятника вони планують отримати від страхової компанії.

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Суд визнав чоловіка винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини, та призначив йому п’ять років позбавлення волі. Водночас від відбування покарання його звільнили з дворічним іспитовим строком. Також суд не позбавив засудженого права керувати транспортними засобами. При цьому врахували прохання потерпілих, позицію прокурора та необхідність чоловіка користуватися автомобілем. Крім того, з водія стягнуть понад 39 тис. грн витрат на проведення експертиз. Автомобіль BMW йому повернуть. Вирок можна оскаржити протягом 30 днів.