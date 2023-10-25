На Львівщині через негоду знеструмлені майже 70 населених пунктів
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Станом на ранок середи, 25 жовтня, на Львівщині через негоду знеструмлені майже 70 населених пунктів. Про це на свой Fscebook-сторінці повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.
«Через несприятливі метеоумови на Львівщині знеструмлені 66 населених пунктів (33 повністю та 33 частково)», – зазначив Козицький.
За його словами, електропостачання відновлюють 25 аварійних бригад, залучили 37 одиниць техніки. В яких саме громадах Львівської області пошкоджені електромережі начальник ОВА не уточнив.
Як повідомили в «Львівобленерго», без електроенергії залишились населені пункти у різних районах області:
- Східному РЕМ (Золочівська, Бродівська, Буська частини);
- Південному РЕМ (Стрийська частини);
- Північному РЕМ (Червоноградсько-Сокальська частини);
- Карпатському РЕМ (Турківська частини);
- Центральному РЕМ (Жидачівська частини);
- ЛМЕМ (Пустомитівська частини).
Мешканців Львівщини закликають повідомляти про пошкоджені електромережі за номерами 0-800-30-15-68 (цілодобово, безплатно), 067-333-15-68, 050-460-15-68, 093-170-15-68, (032) 290-75-68. Крім цього, можна звернутися на «Гарячу лінію «Львівобленерго» за посиланням.