Станом на ранок середи, 25 жовтня, на Львівщині через негоду знеструмлені майже 70 населених пунктів. Про це на свой Fscebook-сторінці повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

«Через несприятливі метеоумови на Львівщині знеструмлені 66 населених пунктів (33 повністю та 33 частково)», – зазначив Козицький.

За його словами, електропостачання відновлюють 25 аварійних бригад, залучили 37 одиниць техніки. В яких саме громадах Львівської області пошкоджені електромережі начальник ОВА не уточнив.

Як повідомили в «Львівобленерго», без електроенергії залишились населені пункти у різних районах області:

Східному РЕМ (Золочівська, Бродівська, Буська частини);

Південному РЕМ (Стрийська частини);

Північному РЕМ (Червоноградсько-Сокальська частини);

Карпатському РЕМ (Турківська частини);

Центральному РЕМ (Жидачівська частини);

ЛМЕМ (Пустомитівська частини).

Мешканців Львівщини закликають повідомляти про пошкоджені електромережі за номерами 0-800-30-15-68 (цілодобово, безплатно), 067-333-15-68, 050-460-15-68, 093-170-15-68, (032) 290-75-68. Крім цього, можна звернутися на «Гарячу лінію «Львівобленерго» за посиланням.