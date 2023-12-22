Сильні пориви вітру в ніч на 22 грудня призвели до знеструмлення ліній електропередачі. Станом на 7:30 у Львівській області без електроенергії залишаються 25 населених пунктів повністю та 45 частково, повідомили у «Львівобленерго». Найскладніша ситуація – на Сколівському, Камʼянка-Бузькому та Городоцькому напрямках.

Знеструмлені населені пункти таких районів:

Дрогобицька, Стрийська, Сколівська частини (Південний РЕМ);

Пустомитівська, Миколаївська, Перемишлянська частини (Центральний РЕМ).

Городоцька, Жовківська, Мостиська частини (Західний РЕМ);

Кам’янка-Бузька частини (Північний РЕМ);

Старосамбірська (Карпатський РЕМ).

26 бригад «Львівобленерго» працюють над відновленням електропостачання.

Синоптики застерегли, що сьогодні знову очікують пориви вітру 17-22 м/с, на півдні області значний мокрий сніг та сніг, подекуди хуртовини.

Про пошкоджені електромережі просять повідомляти за телефонами: 0-800-30-15-68 (цілодобово, безкоштовно) або на інші номери кол-центру: 067-333-15-68, 050-460-15-68, 093-170-15-68, (032) 290-75-68.

Якщо через негоду впали дерева або гілки, травмувались люди, слід повідомляти екстрені служби за телефонами: 101, 112 або 103.