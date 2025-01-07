Потерпіла Христина Бугрінець показує журналістам садна на тілі у серпні 2021 року

Депутати Козівської сільради Львівщини провалили голосування про припинення повноважень старости Богдана Габруся, якого умовно засудили за побиття пенсіонерки палкою. Сам Габрусь у суді визнав свою провину лише у останньому слові.

Як розповів ZAXID.NET адвокат потерпілої пенсіонерки Олег Мицик, після клопотання прокурора сільрада провела службове розслідування, по факту погодившись з «клопотанням прокурора і ганебністю вчиненого проступку». Після цього питання про припинення повноважень старости Богдана Габруся винесли на сесію Козівської сільради. Проте, депутати провалили голосування.

Згідно з поіменним голосуванням, 20 грудня 2024 року на засіданні сесії Козівської сільради були присутні 16 депутатів. Жоден із них не проголосував за припинення повноважень старости сіл Довжки та Криве Богдана Габруся: 15 депутатів, включно із сільським головою Василем Щекуном, утримались, ще один депутат не голосував. ZAXID.NET звертався до сільради, але нам не вдалось отримати коментар сільського голови з цього приводу.

Старосту округу №1 Козівської сільської ради на Львівщині Богдана Габруся засудили умовно, бо у серпні 2021 року він палкою побив 73-річну жінку, чия корова паслась на футбольному полі у селі Криве. Богдан Габрусь спричинив пенсіонерці Христині Бугрінець, відповідно до висновку судово-медичного експерта, тілесні ушкодження: переломи пальців, перелом променевої кістки, синці та садна на голові, руках, грудях, стегні та гомілці.

Богдан Габрусь неодноразово заперечував свою провину та визнав її лише під час останнього слова. На думку адвоката пенсіонерки Олега Мицика, він зробив це «під тиском досліджених та перевірених судом доказів, не сприяв розкриттю кримінального правопорушення, а навпаки – перешкоджав».

Мицик також наголосив, що за майже 3 роки з моменту побиття Богдан Габрусь жодного разу не цікавився станом здоров’я пенсіонерки та не намагався налагодити стосунки.