Потерпіла Христина Бугрінець показує журналістам садна на тілі у серпні 2021 року

Львівський апеляційний суд звільнив від тюремного ув’язнення старосту села на Львівщині Богдана Габруся, який побив пенсіонерку палкою через випас корови на сільському стадіоні. Суд першої інстанції призначив йому 1,5 року тюрми, але у апеляції тюремне ув’язнення замінили іспитовим терміном.

Старосту округу №1 Козівської сільської ради на Львівщині Богдана Габруся обвинувачували у тому, що у серпні 2021 року він палкою побив 73-річну жінку, чия корова паслась на футбольному полі у селі Криве. Богдан Габрусь спричинив пенсіонерці Христині Бугрінець, відповідно до висновку судово-медичного експерта, тілесні ушкодження: переломи пальців, перелом променевої кістки, синці та садна на голові, руках, грудях, стегні та гомілці.

У 2023 році Сколівський райсуд виніс Богдану Габрусю виправдувальний вирок, визнавши усі докази недопустимими. Представник Христини Бугрінець адвокат Олег Мицик та прокурор оскаржили вирок і скасували його у апеляційному суді – справу відправили на новий розгляд.

Під час нового судового розгляду, як і раніше, Богдан Габрусь не визнавав своєї провини у побитті пенсіонерки. Він заявляв, що мав конфлікти із Христиною Бугрінець і стверджував, що жінка постійно випасала корову на сільському стадіоні. Того дня, за словами Габруся, він побачив корову позивачки на футбольному полі, відігнав її і тварина сама пішла додому. Щодо заподіяння тілесних ушкоджень Христині Бугрінець, то староста стверджував, що не бив пенсіонерку. У суді староста села заявив, що чув нібито пенсіонерка впала у стайні і саме там могла травмуватись. Лише під час останнього слова у суді Богдан Габрусь визнав свою провину.

Христина Бугрінець у своїх показах була послідовною та розповіла, що вигнала корову зі стайні, хотіла її прив’язати, але тварина втекла у бік школи. Жінка пішла за коровою, спираючись на дерев’яну палку. Підійшовши до тварини, вона побачила, як до неї наближається староста села. Богдан Габрусь, за словами Христини Бугрінець відігнав корову з футбольного поля, вихопив у неї з рук палку та почав бити її по тілу, голові, нозі, руках. Від такої кількості ударів палка зламалась.

У серпні 2024 року Сколівський райсуд призначив Богдану Габрусю 1,5 року тюрми. Однак він подав апеляцію та клопотав про звільнення від тюремного ув’язнення з півторарічним іспитовим терміном.

Богдан Габрусь повідомив суду, що відшкодував призначену вироком грошову компенсацію, в останньому слові «змінив ставлення до вчиненого, переосмислив поведінку та визнав свою провину». Також обвинувачений заявив, що «страждає тяжкою хворобою» та із 2019 року перебуває на обліку в онколога.

Адвокат потерпілої Олег Мицик заперечував проти задоволення апеляційної скарги обвинуваченого. Він зазначив, що Богдан Габрусь визнав свою провину лише у останньому слові. На думку Мицика, він зробив це «під тиском досліджених та перевірених судом доказів, не сприяв розкриттю кримінального правопорушення, а навпаки – перешкоджав».

Мицик також наголосив, що за майже 3 роки з моменту побиття Богдан Габрусь жодного разу не цікавився станом здоров’я пенсіонерки та не намагався налагодити стосунки. Представник Богдана Габруся заявляв про «щире каяття» його клієнта. Адвокат потерпілої наголошував, що «така позиція сторони захисту суперечить теорії кримінального права і практиці Верховного Суду». Оскільки, обвинувачений до останнього слова заперечував побиття Христини Бугрінець та припускав, що вона імітувала злочин. Щодо стану здоров’я обвинуваченого, то потерпіла сторона зазначала, що його хвороба перебуває у ремісії із 2019 року.

Як вказано в ухвалі апеляційного суду, яку оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні 2024 року, колегія суддів (Ліліана Гончарук, Тетяна Урдюк та Ірина Партика) частково задовольнила апеляційну скаргу старости селі, звільнивши його від призначеного ув’язнення з дворічним іспитовим терміном. На ухвалу апеляційного суду можна подати касаційну скаргу.