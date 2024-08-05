Потерпіла Христина Бугрінець показує журналістам садна на тілі у серпні 2021 року

Сколівський районний суд Львівської області виніс вирок старості села на Львівщині Богдану Габрусю, який палкою побив пенсіонерку через випас корови на сільському стадіоні. Суд призначив Габрусю 1,5 роки тюрми та зобов’язав виплатити потерпілій 56 тис. грн компенсації.

Повний текст вироку, який суд виніс 1 серпня 2024 року, ZAXID.NET надав адвокат потерпілої Олег Мицик. Старосту округу №1 Козівської сільської ради на Львівщині Богдана Габруся обвинувачували у тому, що у серпні 2021 року він палкою побив 73-річну жінку, чия корова паслась на футбольному полі у селі Криве. Богдан Габрусь спричинив пенсіонерці Христині Бугрінець, відповідно до висновку судово-медичного експерта, тілесні ушкодження: переломи пальців, перелом променевої кістки, синці та садна на голові, руках, грудях, стегні та гомілці.

У вересні 2023 року Скорівський райсуд виніс Богдану Габрусю виправдувальний вирок. Суд вважав, що під час досудового розслідування було порушення кримінального процесуального закону і усі докази, які зібрані під час досудового розслідування і надані суду, є недопустимими. Згодом адвокат Христини Бугрінець Олег Мицик та прокурор оскаржили вирок і скасували його у апеляційному суд – справу відправили на новий розгляд.

Під час нового судового розгляду, як і раніше, Богдан Габрусь не визнавав своєї провини у побитті пенсіонерки. Він заявляв, що мав конфлікти із Христиною Бургінець і стверджував, що жінка постійно випасала корову на сільському стадіоні. Того дня, за словами Габруся, він побачив корову позивачки на футбольному полі, відігнав її і тварина сама пішла додому. Щодо заподіяння тілесних ушкоджень Христині Бургінець, то староста стверджував, що не бив пенсіонерку. У суді староста села заявив, що чув нібито пенсіонерка впала у стайні і саме там могла травмуватись. Однак під час останнього слова у суді Богдан Габрусь визнав свою провину.

Христина Бугрінець у своїх показах була послідовною та розповіла, що вигнала корову зі стайні та хотіла її прив’язати, але тварина втекла у бік школи. Жінка пішла за коровою, спираючись на дерев’яну палку. Підійшовши до тварини, вона побачила, як до неї наближається староста села. Богдан Габрусь, за словами Христини Бугрінець відігнав корову з футбольного поля, вихопив у неї з рук палку та почав бити її по тілу, голові, нозі, руках. Від такої кількості ударів палка зламалась. Після цього жінка прийшла у магазин та попросила продавця її сховати, заявивши, що її побив староста села. Вона також подзвонила у поліцію та згодом була госпіталізована у лікарню.

Справу розглянув суддя Володимир Микитин, який дослідив усі матеріали у цій справі та визнав Богдана Габруся винним у побитті пенсіонерки (ч.1 ст.122 ККУ) і призначив йому покарання – 1,5 роки тюрми. Він також має виплатити Христині Бургінець 56 тис. грн моральної та матеріальної шкоди, а також компенсувати судові витрати. Вирок ще можна оскаржити.