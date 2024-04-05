Потерпіла Христина Бугрінець показує журналістам садна на тілі у серпні 2021 року

Львівський апеляційний суд скасував виправдувальний вирок старості села з Львівщини Богдану Габрусю, якого обвинувачували у побитті пенсіонерки палкою. Справу скерували на новий судовий розгляд.

Як повідомляв ZAXID.NET, старосту округу №1 Козівської сільської ради на Львівщині Богдана Габруся обвинувачували у тому, що у серпні 2021 року він палкою побив 73-річну жінку, чия корова паслась на футбольному полі у селі Криве. Богдан Габрусь спричинив пенсіонерці Христині Бугрінець, відповідно до висновку судово-медичного експерта, тілесні ушкодження: переломи пальців, перелом променевої кістки, синці та садна на голові, руках, грудях, стегні та гомілці. У суді Богдан Габрусь свою провину не визнав.

Сколівський районний суд Львівщини у вересні 2023 року виніс виправдувальний вирок Богдану Габрусю через недоведеність вчинення ним правопорушення. Зокрема, суд вважає, що під час досудового розслідування було порушення кримінального процесуального закону і усі докази, які зібрані під час досудового розслідування і надані суду, є недопустимими.

Прокурор, а також захисник потерпілої Олег Мицик подали апеляційні скарги на рішення суду першої інстанції. Прокурор заявив, що суд допустив неправильну оцінку матеріалів кримінального провадження, порушив вимоги кримінального процесуального закону, зокрема є необґрунтованим є висновок про відсутність постанови про призначення групи прокурорів. Прокурор вважає, що досліджені судом першої інстанції докази доводять вину Богдана Габруся.

Адвокат потерпілої Олег Мицик просив скасувати оскаржуваний вирок та постановити новий, яким визнати Богдана Габруся винним у побитті його клієнтки, а також стягнути на її користь витрати на лікування, моральну шкоду та витрати на правову допомогу. Богдан Габрусь та його захисник вважають вирок суду першої інстанції законним.

Справу розглянула колегія суддів апеляційного суду (Олег Березюк, Ігор Галапац, Михайло Романюк), яка встановила, що висновок суду першої інстанції про відсутність постанови про визначення групи прокурорів в кримінальному провадженні є помилковим. Колегія суддів вважає, що суд першої інстанції допустив істотні порушення вимог кримінального процесуального закону, які не можуть бути усунуті при апеляційному розгляді, а тому вирок суду треба скасувати та призначити новий розгляд.