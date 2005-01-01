На Львівщині двоє жінок потрапили до лікарні через отруєння чадним газом

СуспільствоОльга Гринько, сьогодні, 08:411750

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У вівторок, 26 грудня, внаслідок отруєння чадним газом, до Львівської обласної клінічної лікарні та Самбірської районної лікарні потрапили дві жінки. Про це інформує департамент із питань цивільного захисту ЛОДА.

26 грудня о 12:58 до реанімаційного відділення ОКЛ з діагнозом отруєння чадним газом (12% карбоксигемоглобіну) у стані середнього ступеня важкості, госпіталізували 60-річну жительку м. Львова.

Працівники ПАТ «Львівгаз» тимчасово перекрили подачу газу до квартири. Причини події з’ясовуються.

Ще один випадок стався 26 грудня на Самбірщині. 34-річна жителька с. Зарайське Самбірського району самостійно звернулася до Самбірської лікарні з підозрою на отруєння чадним газом.

Причини події з’ясовуються.

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