У Львові пенсіонерка померла внаслідок отруєння чадним газом

Напередодні у Львові жінка померла у власному помешканні, отруївшись чадним газом. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА.

Повідомляють зокрема, що у суботу, 23 грудня, ввечері в квартирі на першому поверсі двоповерхового житлового будинку на вул. Ярослава Мудрого у Львові внаслідок отруєння чадним газом загинула громадянка 1942 року народження.

Причини події встановлюються. Працівниками ПАТ «Львівгаз» перекрито подачу газу до будинку.

А мешканка села Демня Миколаївського району 1959 року через отруєння чадним газом потрапила до реанімації.