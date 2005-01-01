У Львові пенсіонерка померла внаслідок отруєння чадним газом

Жителька Миколаївського району через аналогічне отруєння опинилась у реанімації

СуспільствоЮлія Лавришин, 24 грудня3030

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Напередодні у Львові жінка померла у власному помешканні, отруївшись чадним газом. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА.

Повідомляють зокрема, що у суботу, 23 грудня, ввечері в квартирі на першому поверсі двоповерхового житлового будинку на вул. Ярослава Мудрого у Львові внаслідок отруєння чадним газом загинула громадянка 1942 року народження.

Причини події встановлюються. Працівниками ПАТ «Львівгаз» перекрито подачу газу до будинку.

А мешканка села Демня Миколаївського району 1959 року через отруєння чадним газом потрапила до реанімації.

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