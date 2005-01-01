Через отруєння чадним газом до лікарні потрапила 13-річна мешканка Львівщини

Подія сталася 22 грудня у с. Баня Лисовецька, що у Стрийському районі. Близько 4:37 у Стрийську районну лікарню доставили 13-річну жительку с. Баня Лисовицька. Попередній діагноз – отруєння чадним газом. Про це інформує департамент із цивільного захисту ЛОДА.

Стан постраждалої на 6:00 п’ятниці, 22 грудня, – середньої важкості. У помешканні, де проживає постраждала, опалення пічне, газове.

Причини події встановлюються. Працівники ПАТ «Львівгаз» тимчасово припинили подачу газу до будинку.