На Львівщині фермер відсудив у сільради компенсацію за 13 відмов у виділенні землі

Фермер із села Туринка Жовківського району відсудив у місцевої сільради 25 тис. грн компенсації за те, що впродовж п'яти років йому не змогли виділити землю для ведення господарства. За цей час чоловік 13 разів звертався до Туринківської сільради, однак кожного разу депутати не могли прийняти конкретного рішення у цій справі – вони і не виділяли землю, і не відмовлялися цього робити.

В опублікованому 29 грудня рішенні Жовківського райсуду вказано, що ще в березні 2010 року сільрада надала чоловіку дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, після чого чоловік виготовив цей проект, погодив його і у травні 2012 року звернувся до сільради за затвердженням документації. При цьому, як вказано у рішенні суду, отримавши погоджену технічну документацію на землю, сільрада впродовж двох тижнів зобов'язана була прийняти рішення про її затвердження та надати землю у власність чоловіку.

Однак депутати сільради не прийняли жодного рішення по цьому питанню (не затвердили проект землеустрою, але і не відмовили у затвердженні). Відтак через кілька місяців чоловік повторно звернувся в сільську раду і знову отримав той самий результат. Тоді він подав позов на сільраду і у серпні 2014 року суд визнав дії депутатів незаконними, зобов'язавши їх розглянути це питання знову.

Після цього проект землеустрою розглядали на сесіях сільради ще 11 разів і кожного разу депутати відмовлялися прийняти якесь конкретне рішення. Зважаючи на це фермер подав ще один позов на сільраду, цього разу добиваючись компенсації за завдану моральну шкоду. Чоловік вимагав сплатити йому 41,6 тис. грн – по 3,2 тис. грн за кожну відмову (розмір актуальної на час розгляду в суді мінімальної зарплати). Суд задовольнив його вимоги, однак зменшив розмір компенсації, порахувавши актуальні на час відмов розміри мінімальної зарплати.

«Суд встановив, що позивачу завдано моральну шкоду, яка полягає у перенесених ним душевних страждань через стурбованість і тривогу, адже більше п'яти років він страждає від невизначеності ситуації щодо вирішення його питання по суті, внаслідок чого зазнав глибокого відчуття несправедливості та певного розчарування у інститутах державної влади», – йдеться у рішенні Жовківського райсуду.

У підсумку Туринківську сільраду зобов'язали сплатити фермеру 25 тис. грн як компенсацію за завдану моральну шкоду.

Зазначимо також, що суд не може змусити сільраду надати фермеру цю землю, а може лише зобов'язати депутатів розглянути це питання повторно. Представник сільради під час судового засідання заявив, що депутати не порушують закон, оскільки розглядають звернення фермера, хоч і не приймають по них рішення. Водночас сам чоловік заявив, що сільрада вже передала цю земельну ділянку іншому фермеру.