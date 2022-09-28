Мальтійська болонка – це невеликий декоративний собака вагою приблизно 3-4 кг

Кам’янка-Бузький районний суд Львівщини постановив конфіскувати у власниці декоративного собаку породи мальтійська болонка, який вкусив 10-річну дівчинку. Власницю тварини також оштрафують на 1700 грн.

Як вказано у постанові суду, 3 липня на території готелю «Гелікон» Наталя Колесникова вигулювала свого собаку породи мальтійська болонка. Це невеликий декоративний собака вагою приблизно 3-4 кг. Під час прогулянки собака вкусив за ногу 10-річну дівчинку, яка проходила неподалік. У львівській лікарні у неї діагностували кусані рани лівої гомілки та провели хірургічну обробку ран.

Власниця собаки на судове засідання не прийшла, але у письмовому поясненні вона стверджувала, що її собака нікого не кусав.

Дослідивши матеріали справи, суддя Тарас Котормус визнав Наталю Колесникову винною у порушенні правил утримання собак та оштрафував на 1700 грн, у неї також мають конфіскувати собаку породи мальтійська болонка. На постанову ще може бути подана апеляція.

Додамо, що тварину має конфіскувати виконавча служба. Хоча досі після таких рішень судів власникам собак вдавалось уникати конфіскації тварин.