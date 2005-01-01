На Львівщині мікроавтобус під кермуванням водія напідпитку з'їхав у кювет

Мікроавтобус Mercedes Benz Vito , яким керував нетверезий водій

У суботу, 2 червня, на автодорозі Львів – Самбір – Ужгород мікроавтоус під кермуванням водія напідпитку з'їхав у кювет.

ДТП патрульні виявили близько 23:00 на 14-му км автодороги Львів – Самбір – Ужгород. Водій Mercedes Benz Vito не врахував дорожньої обстановки і з’їхав у кювет. Він не постраждав.

Водія мікроавтобуса був у стані алкогольного сп’яніння

У 43-річного водія інспектори виявили очевидні ознаки алкогольного сп’яніння. Він погодився пройти перевірку й алкотестер показав 2,8 проміле. На нього склали два протоколи: за скоєну ДТП та керування в нетверезому стані.