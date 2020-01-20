На Львівщині на грип і ГРВІ захворіло майже 8 тисяч мешканців

"Свинячий грип" найчастіше провокує вірусну пневмонію, на яку накладаються бактерії

За третій тиждень нового року, від 13 до 19 січня, на Львівщині на грип і ГРВІ захворіло 7958 осіб, що на 2194 випадки більше, ніж за попередній тиждень. Серед хворих 54,4% діти віком до 17 років.

У Львові також побільшало хворих. Минулого тижня захворіло 2109 осіб, що на 724 особи більше, ніж попереднього тижня. Понад 45% хворих – діти, повідомив Львівський обласний лабораторний центр.

Якщо попереднього тижня лікарі фіксували зменшення захворюваності, то минулого тижня є суттєве зростання. Воно пов’язано з тим, що у школярів і студентів закінчилися канікули і вони вийшли на навчання.

Упродовж минулого тижня в інфекційні стаціонари госпіталізовано 155 осіб, серед яких 109 дітей.

Вірусологічна лабораторія Львівського обласного лабораторного центру виділила у скми хворих вірус грипу типу А: шість випадків вірусу грипу типу А і один – типу В. Серед шести випадків вірусу грипу типу А є п’ять випадків «свинячого грипу».

За даними Центру громадського здоров’я України, від початку сезону на ГРВІ та грип перехворіло вже понад 2 млн українців. Уже є сім летальних випадків. Лікарі констатують, що в Україну цього року повернувся «свинячий грип», який був у нас 10 років тому. Саме він найчастіше провокує важкі ускладнення – вірусні пневмонії. У таких випадках легені можуть «згоріти» буквально за день-два, в деяких випадках – за декілька годин. Тож лікарі радять при перших симптомах грипу відразу звертатися до лікаря.

Піку захворюваності слід чекати в останній місяць січня - на початку лютого.

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