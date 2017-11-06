На Львівщині на ремонт та експлуатацію шести доріг витратять понад ₴240 млн

Служба автомобільних доріг у Львівській області 5 січня уклала угоду із приватним підприємством «Рома» щодо поточного ремонту та експлуатаційного утримання шести доріг на Львівщині за 240,87 млн грн. Про це йдеться в інформації у системі публічних закупівель Prozzoro.

В аукціоні щодо ремонту ділянок цих доріг окрім ПП «Рома» брало участь також ДП «Львівський облавтодор», пропозиція якого виявилася на 229 тис. грн дорожчою.

Підрядник має виконати ремонтні роботи та забезпечити експлуатаційне утримання дороги державного значення М-10 Львів-Краковець від межі міста до державного кордону та відремонтувати транспортну розв’язку на 9-му кілометрі цієї дороги.

Передбачений ремонт та експлуатаційне утримання двох ділянок дороги Р-15 Ковель-Жовква на ділянці між Червоноградом і Жовквою, а саме: з 89-го до 114-го кілометра та із 123-го до 160-го кілометра.

Виконавець робіт має здійснити ремонт п’яти кілометрів під’їзної дороги до Львова від автомобільної дороги М-06 Київ-Чоп.

Також угодою передбачений ремонт 38 км дороги Р-40 на ділянці від Рави-Руської до Яворова та 69 км дороги Н-17 на ділянці від Львова до межі з Волинською областю.

Крім цього ПП «Рома» має провести поточний дрібний ремонт на дорозі М-09 від Львова до Рави-Руської, а саме: із 128-го до 190-го кілометра та восьми кілометрів дороги Т-14-08 Угринів-Хоробрів.

Усі роботи підрядник має виконати до кінця 2018 року.

За даними аналітичної системи YouControl, ПП «Рома» належить Роману Демчині, який є депутатом Львівської облради від БПП «Солідарність».