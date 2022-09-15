На Львівщині ногу 33-річного чоловіка затягнуло в мотоблок
Чоловіка деблокували рятувальники та передали медикам
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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Рятувальники деблокували чоловіка із фрези мотоблоку та передали медикам
Під час земляних робіт у полі на Львівщині ногу 33-річного чоловіка затягнуло у мотоблок. На місце викликали рятувальників, щоб деблокувати його із фрези мотоблоку, а також медиків.
Як повідомили у ДСНС Львівщини, випадок трапився ввечері 14 вересня. Приблизно о 19:30 рятувальники отримали повідомлення, що у селі Станин у Червоноградському районі під час земляних робіт в полі фрезою мотоблоку травмовано ногу чоловіка, 1989 року народження.
33-річний чоловік травмувався під час робіт в полі
Рятувальники деблокували чоловіка із фрези мотоблоку та передали медикам.
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