Вогонь обпік господаря обійстя, він втратив свідомість

У селі Купичволя Червоноградського району 70-річний чоловік отримав опіки під час спалювання сміття. Він втратив свідомість, а врятували його сусіди, викликавши надзвичайні служби.

Інцидент трапився у четвер, 11 липня, о 17:00. До рятувальників надійшов виклик через пожежу на відкритій території. Насправді пожежу спричинив місцевий мешканець, який спалював сміття.

«Внаслідок неконтрольованого поширення вогню він втратив свідомість. Сусіди, помітивши дим та вогонь, негайно прибігли на допомогу. Вони виявили непритомного чоловіка та швидко відтягнули його на безпечну відстань від полум’я. Одразу ж викликали медиків та рятувальників. Люди самостійно почали гасити пожежу, використовуючи підручні засоби, і зуміли локалізувати займання до прибуття надзвичайників», – розповіли у ДСНС Львівщини.

Постраждалого доставили в опіковий відділ лікарні святого Луки у Львові. У нього опіки ніг другого ступеня.

Протягом доби чергування з 11 на 12 липня у Львівській області надзвичайники виїжджали на 17 пожеж, з них шість – сухої трави. Рятувальники наголошують на небезпеці спалювання сміття та сухої рослинності. Вогонь може поширитись на великі площі, особливо в умовах сильної спеки, та завдати значної шкоди не лише природі, а й здоров’ю та життю людей.