Детективи БЕБ провели обшуки та вилучили 1371 одиницю контрабандної техніки вартістю понад 32 млн грн

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) перекрили канал контрабанди техніки на Львівщині. Серед вилученого товару вартістю 32 млн грн є комп’ютери, квадрокоптери, годинники та побутова техніка.

Як вказано у повідомленні БЕБ, детективи викрили учасників злочинної схеми, які незаконно ввозили великі партії техніки та аксесуарів відомих виробників. Через кордон України нелегально ввозили мобільні телефони, комп’ютери, квадрокоптери, планшети та іншу побутову техніку. Серед товарів, які приховували від митного контролю, були також очищувачі повітря, пилососи, годинники, ноутбуки, прилади нічного бачення, тощо.

Техніку продавали через інтернет та групи в месенджерах, а також у магазині за готівку. Детективи БЕБ провели обшуки та вилучили 1371 одиницю контрабандної техніки вартістю понад 32 млн грн.

Триває досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-3 ККУ (Контрабанда товарів).