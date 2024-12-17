Вартість сигаретної лінії становить понад 5 млн грн

На кордоні з Польщею львівські митники спільно з детективами БЕБ (Бюро економічної безпеки) вилучили обладнання для нелегального виробництва сигарет. Вартість сигаретної лінії становить понад 5 млн грн.

Як повідомило БЕБ та Львівська митниця 17 грудня, сигаретну лінію намагались незаконно ввезти в Україну через пункт пропуску «Рава-Руська – Гребенне». Згідно з поданими документами, водій вантажівки Volvo перевозив розібране «обладнання для пакування товару» на адресу одного з підприємств Одеської області. Заявлена вартість товару становила 416 тис. грн.

Під час огляду вантажівки працівники митниці з'ясували, що товар не має ідентифікаційних табличок і складається з двох вживаних станків. На станках були виявлені пачки з сигаретами. Також сигарети знаходились у проміжках між робочими елементами обладнання.

Після повного огляду авто та вивчення документів працівники митниці встановили, що на територію України переміщувалось обладнання для незаконного виробництва тютюнових виробів. Його орієнтовна вартість становить понад 5 млн грн.

Обладнання вилучено. Наразі призначено низку судових експертиз. Досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 204 ККУ здійснюють детективи теруправління БЕБ у Львівській області.