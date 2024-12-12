Під час обшуків в обвинуваченого вилучили майже 180 кг підакцизного товару

Коломийський міськрайонний суд визнав уродженця села Борщів Снятинського району Ігоря Якібчука винним у незаконному виготовленні та продажі підакцизних товарів та легалізації прибутку, одержаного злочинним шляхом. За торгівлю тютюном прикарпатцю присудили 127,5 тис. грн штрафу і конфіскували Мersedes-Benz Vito.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 10 грудня, упродовж 2023-2024 років Ігор Якібчук вирощував, подрібнював і висушував тютюн. Готову продукцію продавав за 400 грн за кілограм за допомогою сервісу «Нової пошти». Загалом за 9 місяців обвинувачений реалізував тютюну на 124,7 тис. грн. Під час обшуків у нього вилучили майже 180 кг підакцизного товару.

Під час судового засідання Ігор Якібчук уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, за якою погодився на конфіскацію Мersedes-Benz Vito 2008 року випуску для передачі його на потреби Збройних Сил України.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Марія Яремин визнала прикарпатця винним у незаконному виготовленні та продажі підакцизних товарів та легалізації прибутку, одержаного злочинним шляхом і присудила йому 127,5 тис. грн штрафу.