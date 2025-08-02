Трагедія трапилася біля Східниці

Рятувальник ДСНС потонув у річці Стрий біля Східниці. Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОВА, трагічний випадок трапився 1 серпня близько 17:00 у с. Рибник Східницької громади.

«Мешканець Трускавця 1982 року народження зник під водою в річці Стрий. Його тіло підняли на берег працівники ДСНС», – зазначено у повідомленні.

На сторінці Другого аварійно-рятувального загону спеціального призначення Дрогобича висловили співчуття родичам колеги. Загиблий – 42-річний Тарас Луців, начальник гірського пошуково-рятувального відділення їхнього загону.

Начальник гірського пошуково-рятувального відділення 2 Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Дрогобича Тарас Луців

«За роки служби у лавах рятувальників він врятував не одне життя – як на Львівщині, так і під час відряджень на сході нашої країни», – зазначили на сторінці загону.

У пресслужбі ДСНС Львівщини підтверили ZAXID.NET, що загинув їхній колега, зазначивши, що нещасний випадок трапився під час відпочинку у позаробочий час. Однак інформацію про порятунок жінки і дітей, яку поширюють у місцевих соцмережах, не підтвердили.