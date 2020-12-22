Машиніст потяга скоїв наїзд чоловіка, поліція встановлює особу загиблого

На Львівщині внаслідок наїзду пасажирського поїзда загинув чоловік. Нещасний випадок стався у понеділок, 21 грудня, в с. Пониковиця Бродівського району. Близько 23:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що пасажирський поїзд сполученням Рахів – Київ смертельно травмував людину.

«Як встановили правоохоронці, машиніст потяга скоїв наїзд чоловіка, який від отриманих травм помер на місці події», – зазначено у повідомленні поліції.

Поліція встановлює особу загиблого. Як повідомили ZAXID.NET у поліції, вік загиблого – приблизно 40 років.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.