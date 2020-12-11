Нетверезий чоловік потрапив під колеса поїзда

У четвер, 10 грудня, ввечері чоловік у стані алкогольного сп’яніння потрапив під потяг. За інформацією управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, подія сталася о 22:28 на пероні №3 Головного залізничного вокзалу на площі Двірцевій, 1. Внаслідок події 55-річний мешканець Одещини втратив стопу лівої ноги.

«Під час відправлення пасажирського поїзда сполученням Львів – Одеса 55-річний чоловік з Одещини, будучи у стані алкогольного сп’яніння, потрапив під колеса вагону. Чоловіку відтяло стопу лівої кінцівки», – зазначено в повідомленні.

За інформацією департаменту з питань цивільного захисту населення ЛОДА, постраждалий – мешканець м. Білгород-Дністровський Одеської області 1965 року народження. Через нещасний випадок відправлення поїзда затримали на 15 хв.

Чоловіка доставили у лікарню швидкої медичної допомоги. Обставини події встановлюють.

У прес-службі «Укрзалізниці» ZAXID.NET підтвердили інформацію про нещасний випадок. Проте деталі пообіцяли повідомити згодом.