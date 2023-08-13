Є загроза руйнування житлового будинку

У неділю, 13 серпня, у Стебнику, що у Дрогобицькому районі Львівщини, стався вибух газу у житловому будинку. 56-річного чоловіка госпіталізували до лікарні. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Львівській області.

Як повідомляють рятувальники, внаслідок вибуху газу в житловому цегляному будинку виникла пожежа. Коли вогнеборці прибули до місця події, з’ясувалось, що на момент вибуху газу в будинку перебував 56-річний власник. Чоловіка з опіками всього тіла госпіталізували в Дрогобицьку міську лікарню №1.

«Внаслідок вибуху газу будинок зазнав серйозних пошкоджень, пошкоджені стіни, підлога. Є загроза руйнування житлового будинку. Вогонь також знищив речі домашнього вжитку», – повідомили деталі рятувальники Львівщини.

До ліквідації займання залучали 13 рятувальників та три одиниці спецтехніки. Відповідні служби працюють на місці події, щоб з'ясувати, що сталося та встановити можливі причини вибуху газу, який призвів до руйнування будинку та травмування людини.