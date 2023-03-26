Котел вибухнув близько опівночі, у котельні повибивало всі шибки

У суботу, 25 березня, у львівському мікрорайоні Рясне стався вибух у котельні. Постраждав 69-річний оператор котельні, проте він відмовився від госпіталізації, повідомила прес-служба ДСНС.

Вибух стався у котельні на вул. Шевченка, 362а близько опівночі. «Вибухнув газовий котел без подальшого горіння на першому поверсі цегляної двоповерхової будівлі котельні, розміром 420 м2», – уточнили пожежники.

Внаслідок вибуху у котельні повибивало вікна, окрім того, пошкоджений опалювальний котел та насос димовидалення. 69-річний оператор котельні отримав травму руки, проте від госпіталізації відмовився.

Причини та обставини вибуху з'ясовують правоохоронні органи.

Тим часом у Львівській міськраді повідомили, що тепло і гаряча вода від котельні на вул. Шевченка, 362а, де стався вибух, подаються як зазвичай. Ірина Маруняк, заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства, розповіла, що вибух стався у котельні комунального підприємства «Залізничнетеплоенерго». У котельні було 6 котлів. Котел, який вибухнув, від’єднали від системи.