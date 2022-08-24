Двоє чоловіків постраждали внаслідок вибуху котла у магазині в Коломиї
Потерпілі перебувають у лікарні, причини вибуху наразі невідомі
Внаслідок вибуху котла в одному з магазинів у Коломиї постраждали двоє чоловіків віком 35 та 36 років. Рятувальники дістали потерпілих з-під завалів, їх забрала швидка. Від вибуху частина будівлі магазину зруйнована. Причина вибуху встановлюється.
Як повідомляє прес-служба ДСНС Івано-Франківської області, вибух котла стався на світанку у середу, 24 серпня. Виклик рятувальники отримали о 05:19. З’ясувалося, що вибухнув твердопаливний котел в приміщенні одноповерхового магазину складського типу. Внаслідок вибуху зруйновано 400 м кв. будівлі, двоє людей постраждали. Наразі потерпілі – чоловіки віком 35 та 36 років – перебувають у лікарні.
«Надзвичайники деблокували з-під завалу двох чоловіків 1986 р.н. та 1987 р.н. та передали працівникам екстреної медичної допомоги. До ліквідації події було залучено 11 рятувальників та дві одиниці техніки», – йдеться у повідомленні ДСНС.
Причини вибуху наразі встановлюються.