Рятувальники дістали з-під завалів магазину двох чоловіків віком 35 та 36 років

Внаслідок вибуху котла в одному з магазинів у Коломиї постраждали двоє чоловіків віком 35 та 36 років. Рятувальники дістали потерпілих з-під завалів, їх забрала швидка. Від вибуху частина будівлі магазину зруйнована. Причина вибуху встановлюється.

Як повідомляє прес-служба ДСНС Івано-Франківської області, вибух котла стався на світанку у середу, 24 серпня. Виклик рятувальники отримали о 05:19. З’ясувалося, що вибухнув твердопаливний котел в приміщенні одноповерхового магазину складського типу. Внаслідок вибуху зруйновано 400 м кв. будівлі, двоє людей постраждали. Наразі потерпілі – чоловіки віком 35 та 36 років – перебувають у лікарні.

«Надзвичайники деблокували з-під завалу двох чоловіків 1986 р.н. та 1987 р.н. та передали працівникам екстреної медичної допомоги. До ліквідації події було залучено 11 рятувальників та дві одиниці техніки», – йдеться у повідомленні ДСНС.

Причини вибуху наразі встановлюються.