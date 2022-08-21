Рятувальники транспортували тіло загиблого грибника до села

У лісі поблизу села Осмолода Івано-Франківської області під час збирання грибів помер 59-річний чоловік, мешканець Львівщини. Відомо, що у грибника раптово погіршилося самопочуття, він помер до прибуття рятувальників. Обставини події встановлює поліція.

Як повідомила прес-службі ДСНС Івано-Франківської області, інцидент стався у суботу, 20 серпня, поблизу села Осмолода. Про випадок рятувальникам повідомили поліцейські.

«Двоє мешканців Львівщини збирали гриби у гірській місцевості поблизу села Осмолода. У чоловіка 1963 року народження погіршилось самопочуття, внаслідок чого він помер», — йдеться у повідомленні ДСНС.

Рятувальники у супроводі працівників поліції транспортували тіло чоловіка до села. Усі обставини події будуть встановлювати правоохоронці.

У прес-службі ДСНС уточнюють, що це вже друга загибель у горах за тиждень: у четвер, 18 серпня, у лісі поблизу гори Ігровець помер 60-річний мешканець Івано-Франківська, який разом з 13-річною донькою пішов по гриби. За даними рятувальників, чоловіка покусали оси, у нього виникла алергічна реакція, до того ж потерпілий мав захворювання серця. Загиблого грибника виявив у лісі випадковий турист, який викликав службу порятунку.