Літній чоловік впав на дах магазину на першому поверсі

В Івано-Франківську 82-річний чоловік випав з вікна на шостому поверсі багатоквартирного будинку. Літній чоловік впав на дах магазину на першому поверсі, однак отримав травми, несумісні з життям. Тіло загиблого з даху зняли рятувальники. Обставини інциденту з'ясовують поліцейські.

Як повідомила прес-служба ДСНС Прикарпаття, виклик про падіння 82-річного чоловіка з вікна багатоповерхівки в Івано-Франківську надійшов рятувальникам об 11:42 у неділю, 21 серпня. Чоловік впав на прибудову на першому поверсі. Медики, які прибули на місце події, тільки констатували смерть.

«На вулиці Василя Стуса чоловік 1940 року народження випав з вікна шостого поверху дев'ятиповерхового житлового будинку на одноповерхову будівлю прибудованого магазину. До місця події одразу виїхали рятувальники, а також було проінформовано працівників поліції та медиків», — йдеться у повідомленні ДСНС.

Внаслідок падіння 82-річний чоловік отримав несумісні з життям травми. Після проведення слідчо-оперативних дій рятувальники зняли з даху магазину тіло загиблого. Усі обставини інциденту наразі з'ясовують поліцейські.