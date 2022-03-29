Упродовж понеділка, 28 березня, поліцейські затримали п’ятьох диверсантів у різних містах України. Серед них – мешканець Сімферополя, якого впіймали на Львівщині.

Як повідомив голова На поліції Ігор Клименко, впродовж 28 березня працівники Національна поліція України затримали п’ятьох осіб, які збирали інформацію для російських окупантів та підтримували ворога:

- у Кіровоградській області під час перевірки виявили у телефоні місцевого мешканця переписку щодо місць ураження ракетами різних об’єктів в Україні та фото топографічних карт місцевості міста Кропивницького та його околиць.

- на Львівщині затримали уродженця Сімферополя, причетного до диверсійної та деструктивної діяльності на території області.

- у Дніпропетровській області поліцейські виявили трьох громадян, які збирали фотографії будівель, споруд, блок-постів, волонтерських центрів, комунікували через месенджери з представниками країни-агресора.

Усіх затриманих передано СБУ для проведення подальших перевірок.

Загалом з 24 лютого на території держави поліцейські викрили 486 осіб диверсантів.