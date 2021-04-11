Синоптики прогнозують суттєве похолодання на Львівщині з дощами та снігом після кількох теплих днів. Загалом очікується, що з середи протягом мінімум п’яти днів стовпчики термометрів не підійматимуться вище 9° тепла. Такі дані оприлюднив Львівський регіональний Гідрометцентр.

Зокрема, у понеділок, 12 квітня, на Львівщині синоптики прогнозують до 17° тепла, а вночі температура опуститься до 6-8°. Протягом дня у Львові буде ясно.

У вівторок, 13 квітня, в області прогнозують 15-17° вдень та 3-6° вночі. Протягом дня буде ясно та час від часу хмарно з проясненнями, а вночі піде дощ.

Уже у середу, 14 квітня, погода на Львівщині різко погіршиться. Так, вдень повітря прогріється лише до 4-6°, також можливий мокрий сніг з дощем. Вночі синоптики прогнозують 3-5°.

У четвер, 15 квітня, вдень дощитиме, температура становитиме 5-7°. Вночі - дощ зі снігом та 3-5°.

П’ятниця, 16 квітня, також буде прохолодною: синоптики прогнозують лише 7-9°, а також дощ зі снігом.

Судячи з довготривалих прогнозів погоди, тепло на Львівщину повернеться не раніше 18 квітня. Загалом до кінця місяця хмарна та дощова погода переважатиме сонячні дні.