На горі температура повітря становить -1°С

У Карпатах, на горі Піп Іван Чорногірський, у ніч на 2 квітня випало до 15 см снігу. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Чорногорського гірського пошуково-рятувального поста.

«Станом на 8:00 2.04.2021 на г. Піп Іван Чорногорський хмарно, туман (видимість до 50 м), температура повітря -1°С, вітер північний, 11 м/с. За ніч випало до 15 см мокрого снігу», – йдеться в повідомленні.

За даними сніголавинних станцій, 2 квітня на горі Піп Іван Чорногорський спостерігається значне погіршення погодніх умов. Станом на 12:00, вітер північний до 20 м/с., температура -1°С, потужний снігопад. Рекомендується утриматись від виходу у високогір'я.

На сніголавинній станції Плай висота снігового покриву складає 42-77 см, сніг старий, насичений водою, слабо закріплений.

Нагадаємо, що у найближчі кілька днів у Львові та області синоптики прогнозують зниження температури на 10°С, ожеледицю та місцями мокрий сніг.

Детальніше з прогнозом погоди на наступні кілька днів можна ознайомитись за посиланням.