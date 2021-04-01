4 квітня у горах можливий мокрий сніг

У найближчі кілька днів у Львові та області синоптики прогнозують зниження температури на 10°С, ожеледицю та місцями мокрий сніг. Потепління повернеться на Львівщину з 6 квітня.

Як розповів ZAXID.NET синоптик львівського Гідрометцентру Валерій Єлісеєв, сьогодні та завтра, 1 та 2 квітня, на Львівщині оголосили штормове попередження через грози та град у другій половині дня. Першу в цьому році грозу варто очікувати в Дрогобичі. Вітер південно-західний з переходом на західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 4 – 9° тепла, вдень 14 – 19° тепла.

У суботу, 3 квітня, буде хмарна погода без істотних опадів. Вночі та вранці – ожеледиця, вітер змінний. Вночі від -2°, вдень 6-10° тепла.

У неділю, 4 квітня, буде хмарно, вдень у горах варто очікувати дощ із мокрим снігом, вітер північно-східний 7-12 м/с, температура 6-10° тепла вдень.

В понеділок, 5 квітня, прогнозують хмарну погоду з невеликим дощем, вночі та вранці на окремих ділянках доріг можлива ожеледиця. Вітер східний 7-12 м/с, температура від -2° до +3° вночі та 6-12° удень.

На вівторок, 6 квітня, синоптики очікують поступове потепління – хмарно з проясненнями без істотних опадів, вітер південно-західний 7-12 м/с. Вночі температура повітря становитиме 0-5° тепла, а вдень – 8-13°.