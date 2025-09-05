Із 1 вересня 2025 року малокомплектні школи, в яких навчаються менш як 45 учнів, більше не фінансуються з державної субвенції

На Львівщині депутати міськради прийняли рішення про ліквідацію трьох сільських шкіл без проведення громадського обговорення. Прокуратура заявила, що рішення прийняли з порушенням процедури, і оскаржує його в суді.

Як вказано у повідомленні Львівської обласної прокуратури за 5 вересня, суд відкрив кримінальне провадження за позовом Золочівської окружної прокуратури, яка оскаржує рішення сесії міської ради щодо ліквідації трьох сільських початкових шкіл на Золочівщині. Мова про Трудовацьку, Підгородненську та Заліську початкові школи.

Прокурори з’ясували, що рішення про ліквідацію міськрада прийняла з порушенням передбаченої законодавством процедури. Зокрема, не було проведено громадське обговорення щодо припинення діяльності шкіл та не було враховано думку мешканців територіальної громади.

«Порушено право дітей на здобуття початкової середньої освіти у найбільш доступних та наближених до місця проживання закладах освіти. Реагуючи на порушення, прокуратура звернулась до суду з відповідними позовами. Триває судовий розгляд», – вказано у повідомленні прокуратури.

Нагадаємо, що із 1 вересня 2025 року малокомплектні школи, в яких навчаються менш як 45 учнів, більше не фінансуються з державної субвенції. Це не означає закриття навчального закладу, оскільки рішення приймають громади.