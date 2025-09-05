Старшокласники вітались із першачками спершу під пісню Гайтани «Україна, будьмо!», яка раптово перервалась і лунала нецензурна лексика

У Медведівському ліцеї на Черкащині під час урочистостей з нагоди початку навчального року увімкнули пісню з нецензурною лексикою. «Суспільне» поспілкувалось із директором школи, який заявив, що це сталось випадково.

На відео, яке поширювали у соцмережах, старшокласники вітаються із першачками спершу під пісню Гайтани «Україна, будьмо!». Однак композиція раптово переривається словами з пісні «Оратанія», де є такі рядки: «Заваліть ї****ники, я люблю купальники, коли їх мало – заваліть ї**ло…». Мікс цих двох композицій справді є в ютубі ще з 2023 року.

Відео урочистої лінійки швидко розійшлось у соцмережах і стало вірусним.

Як розповів у коментарі «Суспільному» директор Медведівського ліцею Олександр Діскант, працівниця школи, яка знайшла цю мелодію в інтернеті, не дослухала її до кінця та завантажила неофіційну версію пісні. За словами директора, після цієї ситуації у закладі провели розслідування та бесіду ще у День знань – 1 вересня.

«Це не спеціально було зроблено. Просто є в нас поширене явище, що є хороша пісня, популярна, а потім туди підставляють інші слова всередину. Так і тут виявилось, пісня ця давно на слуху, її використовували як супровід і раніше. Взяли саме її, не додивилась організаторка, не додивилась контролююча особа», – сказав Олександр Діскант.

Працівники школи, відповідальні за музичний супровід, спілкуватися зі знімальною групою «Суспільного» відмовилися. Зі слів директора, свою помилку вони визнали і попросили вибачення перед учнями.

Голова громади Андрій Іванченко повідомив, що якщо випадок повториться, то вживатимуть більш жорстких заходів: «Збиралися і спілкувалися, я попередив організаторів, але виходить, що якщо пів школи має доступ до апаратури, то я думаю, що це хтось зробив спеціально. Попереджений директор, попереджений організатор, попереджений той, хто відповідає за апаратуру, тому що немає такої конкретної людини. Якщо це буде повторно, то хтось без роботи залишиться».

Нагадаємо, що на початку навчального року скандал виник і у столиці – директорка гімназії не пускала дітей у шортах у навчальний заклад, вимагаючи одягнути форму. За цим фактом розпочали службове розслідування.